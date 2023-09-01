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KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon ne zaman başlıyor? KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon tarihi belli oldu mu? 1 Eylül 2023 SHOW TV yayın akışı

01.09.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Yalı Çapkını dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizi rekorlara imza attı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte 1 Eylül 2023 Show TV yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 30. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

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KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

kızılcık şerbeti pembe

1 EYLÜL 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

15 :00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

18:45 - Show Ana Haber - Canlı

20:00 - Tosun Paşa

22:00 - Miras

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Show TV sosyal medya Oyuncu doğukan güngör karakteri

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