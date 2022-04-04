YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

04.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbaharla birlikte deltaya gelen leylekler, ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor - "Leylek Köyü"nde hareketlilik günün ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylekler günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 358 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Deltanın ev sahipliği yaptığı kuş türlerinden biri de baharın müjdecisi leylekler.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin etrafındaki ormanlık alanlarda çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ağaçlık alan ise "Leylek Köyü" diye adlandırılıyor.

Kış mevsiminin ardından mart ayıyla deltadaki yuvalarına dönmeye başlayan leylekler, ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.

Bir ağaçta birden fazla leylek yuvasının olduğu leylek köyünde hareketlilik günün ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor.

Leylekler, uzun süredir boş kalan yuvalarını taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yeniden düzenliyor.

Deltadaki leyleklerin günün ilk ışıklarıyla başlayan hummalı çalışması dronla görüntülendi.

İlkbahar ve yaz aylarını deltada geçiren leylekler, sonbahara doğru buradan ayrılmaya başlıyor.

Deltada ziyaretçilerin leylekleri gözlemleyebilmeleri için gözetleme kuleleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Mardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyorMardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyor
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulunduAntalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Pazartesi

Sema Eczanesi
Ilkadim
Efe Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Canik
Organik Eczanesi
Atakum
Balcı Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.