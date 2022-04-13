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Kızılırmak Deltası'na manda salım sezonu başladı

13.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kış aylarında ahırlarda tutulan, ilkbaharın gelip havaların ısınmasıyla deltaya salınan mandalar, burada yaklaşık 6 ay başıboş dolaşacak - Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ersin Denizci: - "Haftada bir, ayda bir sefer gelip kontrol ediyoruz, hasta olan var mı, yavrusu olan var mı diye"

SAMSUN - MEHMET KUMCAĞIZ- Samsun'da kış aylarında ahırlarda tutulan mandalar, havaların ısınmasıyla Kızılırmak Deltası'na salınmaya başlandı.

Yaklaşık 23 bin manda ile Türkiye'de bu alanda ilk sıralarda yer alan Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programları ile Dünya Bankası tarafından yönetilen Küresel Çevre Fonu ve Küçük Destek Programı kapsamında "Kızılırmak Deltası'nda Mandacılığın Geliştirilmesi Projesi" yürütülüyor.

Deltada 2008 yılında 8 bin olan manda sayısı, 13 bine yükseldi.

Yaz boyunca Kızılırmak Deltası'nda serbest kalacak olan hayvanlar, sonbaharda havaların soğumasının ardından yeniden ahırlara alınacak.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na salınan mandaların saatlerce süren yolculuğuna, sahipleri de at üzerinde eşlik ediyor.

- Samsun'un manda varlığının büyük bölümü Kızılırmak Deltası'nda yaşıyor

Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ersin Denizci, AA muhabirine, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası'nın manda yetiştiriciliği bakımından da önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kızılırmak Deltası'ndaki manda varlığının son yıllarda önemli oranda arttığına işaret eden Denizci, Samsun'un manda varlığının büyük bölümünün Kızılırmak Deltası'nda yer aldığını belirtti.

Mandaların deltadaki doğal dengenin devamına da katkı sağladığını vurgulayan Denizci, şöyle konuştu:

"Ekim veya kasım ayından sonra sahiplerince ahırda bakılan mandalar, nisan ayının ortalarında tekrar doğal yaşama bırakılıyor. Birkaç manda üreticisi bir araya gelip ortak olarak mandalarımızı deltaya salıyoruz. Mandalar 6 ay burada kalacak. Kendi başlarına başıboş olarak dolaşacak, kendileri beslenecekler. Haftada bir, ayda bir sefer gelip kontrol ediyoruz, hasta olan var mı, yavrusu olan var mı diye. Kış ayları yaklaşıp havalar soğuyunca yeniden ahırlara alınacaklar."

Manda yetiştiricisi Ertan Özçelik de kendisinin 40 mandası bulunduğunu, havaların ısınmasıyla hayvanlarını deltaya bıraktıklarını kaydetti.

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