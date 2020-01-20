Kızıltan: “Bir araya gelmek ve yeni ekonomi bölgesi temelinde güvenli bir liman oluşturmak zorundayız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ve Adana’nın da içinde bulunduğu yeni ekonomi bölgesinin 15 ili ve 6 kalkınma ajansını kapsadığını belirterek, “Ekonomik büyüklük ve önem anlamında Marmara Bölgesinin bile ekonomik gücünü aşan bir bölge çıkmaktadır. Bir araya gelmek, ortak aklı yakalamak ve bahsettiğimiz bölge temelinde güvenli bir liman oluşturmak zorundayız. Bu, hem bölgemizin hem de ülkemizin çıkarınadır” çağrısında bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, yazılı bir açıklama yaparak, yeni ekonomi bölgeleri ve kentlerin birlikte hareket etmelerini değerlendirdi. Kalkınma Planının, ‘yeni ekonomi bölgeleri’ne vurgu yaptığını belirten Kızıltan, çok akılcı ve gerçekçi bu vurgunun planlardan hayata geçmesi için daha çok çaba göstermek zorunda olduklarını kaydetti.

“Ortak bir kaderi olan kentler artık birbirini rakip değil, doğal bir ortak görmek zorundadır”

Yeni ekonomi bölgelerinin birçok kenti kapsayan bir oluşum olduğuna işaret eden Kızıltan, benzer veya birbirini tamamlayan ekonomik üretim desenlerine sahip kentleri planlı bir şekilde birbirine bağlamanın ve bütüncül bir ekonomik sistem oluşturmanın, kentlerin etkin bir işbirliği kurabilmesinde yattığını vurguladı. Kızıltan, “Bizim bölgemiz söz konusu olduğunda birinci halkayı elbette Mersin ve Adana’nın oluşturduğu Çukurova Ekonomi Bölgesi oluşturuyor. Bu bölge gerek doğal anlamda gerekse ekonomik anlamda arasına bir sınır çizilemeyen, ortak kaderi paylaşan bir bölge. Zaten bu iki ilin kalkınma ajansı olan Çukurova Kalkınma Ajansı da Mersin ve Adana illerini kapsadığı için bu birliği göstermektedir. Adana gerek sanayi üretimi gerek tarımsal üretimi gerekse enerji ve kimya alanlarındaki kümelenme ve önemi ile Mersin ise bu üretimi dünyaya açan dış ticaret, lojistik ve liman gücüyle Adana sanayisini tamamlayan, sanayi ve tarım gücüyle tam bir ekonomik bütünlük arz etmektedir. Her ne kadar bu iki kentin kendi dinamikleri bu konuda hala yeterli iş birliğini ortaya koymayı başaramadılarsa da Çukurova var olan doğal ortak değerleri ile bu birliği ve yeni ekonomik bölgeyi ortaya çıkartmaktadır. Bu anlamda böylesi ortak bir kaderi olan kentler artık birbirini rakip değil, doğal bir ortak ve destekçi olarak görmek zorundadır. Aksi halde artan rekabet ortamında ve zorlaşan bir ekonomide tek başına ayakta kalmak mümkün olmayacaktır. Bu bölgenin Mersin ve Adana dinamiklerinin ortak aklıyla ekonomik olarak güçlenmesi, Çukurova’yı bir cazibe merkezi haline getirecek, böylece bu bölgede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için birinci tercih olacaktır. Bu aynı zamanda ulusal boyutta ülkelerin Türkiye’ye yönelmesi gibi dolaylı bir katkıyı sunacaktır” dedi.