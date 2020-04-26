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Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu küsleri de barıştırıyor

MARDİN HABERLERİ  | 26.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri küs olan baba ile oğlu barıştırdığı öğrenildi.Kızıltepe’de Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu küsleri de barıştırıyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri küs olan baba ile oğlu barıştırdığı öğrenildi.
Kızıltepe’de Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına devam ediyor. 4’ü gönüllü toplamda 73 ekiple çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlardan gelen bir farklı talepleri de yerine getiriyor. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, babasına küsen ve evden kaçan Ferhat K. ismindeki bir vatandaşı babasıyla buluşturup barıştırdığı öğrenildi.
Vefa ekibinin şimdiye kadar tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi 750 yaşlıya gıda kolisi dağıttı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Vefa eki vatandaşların doğum günü pastası, eczaneden ilaç almak, gıda, maske, eldiven, mezarlık ziyareti gibi talepleri de karşıladığı belirtildi. Ayrıca Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi komşu ilçelerden Kızıltepe’ye hastaneye gelen, doğum yapan, vatandaşları da evlerine kadar götürüyor.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, korona virüs günlerinde kahramanca ve canla başla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çam, fedakarca çalışan ekibi teşekkür etti.

Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu küsleri de barıştırıyor

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