Kızıltepe’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Koçhisar Mahallesi’nde Ersoylu Caddesi 331. No’lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bulunan Koçhisar Mahallesi’nde bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz öğrenilemezken aldığı bıçak darbeleri sonucu 1 kişi yaralandı. Sırtından ve kalçasından yaralanan Y.E, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıda yaranan Y.E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu, olaya karışan şahısların kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

