Kızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyor

Kızıltepe’nin en işlek caddeleri olan Mardin Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi ve Şahkulubey Caddesi, İbrahim Özmen Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin adeta korkulu rüyası oluyor.

Bilinçsiz sürücüler bu caddelerde çift sıra park yaparak trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Gün içerisinde zaten yoğun olan caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışma yaşanıyor. Denetimlerin yetersiz kaldığını ileri süren bazı vatandaşlar sürücülerin umursamazlığına da tepki gösteriyor.

