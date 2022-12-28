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Kızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyor

28.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde araç yoğunluğunun olduğu caddelerde bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Kızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyor

Kızıltepe’nin en işlek caddeleri olan Mardin Caddesi, Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi ve Şahkulubey Caddesi, İbrahim Özmen Caddesi başta olmak üzere birçok bölgede gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin adeta korkulu rüyası oluyor.

Bilinçsiz sürücüler bu caddelerde çift sıra park yaparak trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Gün içerisinde zaten yoğun olan caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışma yaşanıyor. Denetimlerin yetersiz kaldığını ileri süren bazı vatandaşlar sürücülerin umursamazlığına da tepki gösteriyor.

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