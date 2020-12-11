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Kızıltepe’de erkekler de kadınlar kadar cilt bakımına özen gösteriyor

MARDİN HABERLERİ  | 11.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mardin’in ödüllü erkek kuaförü Yusuf Aydın, yeni mekanında saç sakal tıraşının yanında cilt bakımı hizmeti de vermeye başladı.

Mardin’in ödüllü erkek kuaförü Yusuf Aydın, yeni mekanında saç sakal tıraşının yanında cilt bakımı hizmeti de vermeye başladı. Aydın, günümüzde artık erkeklerin de kadınlar kadar cilt bakımlarına özen gösterdiğini söyledi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ödüllü kuaför Yusuf Aydın, yeni mekanında birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Aydın, salonunda saç, sakal tıraşından sonra buhar makinesinde müşterilerinin yüzlerindeki akneleri aldırıyorlar, şok cihazıyla yüzlerindeki kırışıklıkları gideriyor. Yusuf Aydın, artık erkelerin, kadınlardan daha çok cilt bakımı yaptırdığını kaydetti. Aydın, "Birkaç ay önce salonumuzu yeniledik. Burada saç bakımı, cilt bakımı, pedikür, manikür yapıyoruz. Son zamanlarda erkekler kadınlardan daha çok cilt bakımına özen gösteriyor. Burada yaptığımız cilt bakımında önce buhar veriyoruz. Ondan sonra akneleri alıyoruz. Perma ve saç boyası yapıyoruz” dedi.
Salona gelen müşterilerden Doğan Ergül, "Günümüzde bilinen kadınlar erklerden daha çok bakım yapıyor. Ama ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakımın cinsiyeti yoktur kendini özel hisseden, kendini seven herkes bakım yaptırabilir" diye konuştu.

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