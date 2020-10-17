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Kızıltepe’de taşlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 17.10.2020 22:34 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’nde iki aile arasında taşlı bıçaklı kavgada çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre A.T. (16) sırtından aldığı bıçak darbeleri ile diğer 4 kişi ise taş ve sopa darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralandı. A.T. tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

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