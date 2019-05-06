Kızılyıldız 1 - 0 Mladost

Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan şampiyonluk grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız, 82. dakikada Milan Pavkov'un attığı golle 1-0 galip geldi.
Sırbistan Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda puanını 54 yapan Kızılyıldız, bitime iki hafta kala en yakın rakibi Radnicki'nin 8 puan önünde yer alarak 29. şampiyonluğuna ulaştı.
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