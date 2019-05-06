SPOR

Kızılyıldız 1 - 0 Mladost

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Lig'de ağırladığı Mladost'u 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Kızılyıldız 1 - 0 Mladost

Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan şampiyonluk grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız, 82. dakikada Milan Pavkov'un attığı golle 1-0 galip geldi.

Sırbistan Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda puanını 54 yapan Kızılyıldız, bitime iki hafta kala en yakın rakibi Radnicki'nin 8 puan önünde yer alarak 29. şampiyonluğuna ulaştı.


PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Salzburg üst üste 6. kez şampiyonSalzburg üst üste 6. kez şampiyon
Kupanın sahibi AjaxKupanın sahibi Ajax
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızılyıldız

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Gökhan Gönül'den olay hakem sözleri!

Gökhan Gönül'den olay hakem sözleri!

Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'

Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Terim'in tazminatında karar!

Terim'in tazminatında karar!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılyıldız 1 - 0 Mladost

Sırbistan'da mutlu sona Kızılyıldız ulaştı

Austria Wien 1 - 2 Salzburg

Salzburg üst üste 6. kez şampiyon

Ajax 4 - 0 Willem II

Kupanın sahibi Ajax

Kopenhag 3 - 2 Brondby

Danimarka'da zafer Kopenhag'ın

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

Bandırma'da '90+8' mutluluğu

Bandırma'da '90+8' mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.