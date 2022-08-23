Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçı canlı yayın bilgisi!

Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sahasında Maccabi Haifa'yı konuk edecek. Karşılaşmanın günü ve saati ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçının satti ve kanalı...

KIZILYILDIZ - MACCABİ HAİFA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı 23 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

BENFİCA - DİNAMO KİEV MAÇI NHANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı Sırbistan'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

