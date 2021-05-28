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  4. Kızılyıldız - Partizan finaline damga vuran olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Kızılyıldız - Partizan finaline damga vuran olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

28.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan Sırbistan Kupası final maçında sahaya damga vuran bir olay yaşandı. Maçtan önce Partizanlı kaleci Stojkovic'in "Kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz" ifadeleri sonrasında kupayı kazanan Kızılyıldızlı futbolcu Gobeljic, maç biter bitmez kalecinin yanına giderek şortunu indirip "Hadi!" dedi.

Kızılyıldız - Partizan finaline damga vuran olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Sırbistan Kupası'nda Kızılyıldız ile Partizan karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere tamamlanan ve uzatmalara giden mücadelede, eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucunda Partizan'ı eleyen Kızılyıldız, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

"KAZANAMAZSAK, BENİ BECERMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ"

Maçtan önce röportaj veren Partizan kalecisi Stojkovic, "Bu kupayı kazanacağız. Buna inanıyorum. Eğer bu kupayı kazanamazsak beni becermekte özgürsünüz" ifadelerini kullanmıştı. Sırbistan basınında olay yaratan bu açıklamaların ardından maçı Kızılyıldız'ın kazanmasıyla birlikte sahaya damga vuran bir olay yaşandı.

KALECİYE KOŞUP ŞORTUNU İNDİRDİ

Mücadeleden galip ayrılan taraf olan Kızılyıldız'ın futbolcusu Gobeljic, maç biter bitmez Partizan kalecisi Stojkovic'in yanına giderek şortunu indirip rakibini tahrik edecek hareketlerde bulunarak, "Hadi!" dedi.


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