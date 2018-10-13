Kızım dizisinde Öykü ve Demir'in ağlatan kavuşma sahnesi! 'Ben Öykü'nün babasıyım' Kızım 4. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle 12 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Kızım dizisi son bölümde Demir, bir yandan yanlış tabloyu verdiği kişilerden kaçarken, diğer yandan ise dostu Uğur'u hapse yolladı. Uğur'un evden çaldığı tabloyu geri almak isteyen Demir, Candan'a yakalandı. Uğur'un hırsız olduğunu ve tabloyu almak istediğini söyleyerek kendisini kurtaran Demir, Uğur'un ise hapse girmesiyle perişan oldu. Diğer yandan ise okul yönetimi Öykü'nün babasının kayıp olduğunu anlayınca yetkililere haber verdi. Sosyal Hizmetler yetkileri ise Öykü'yü alarak yurda götürmek için yola çıktı. Yaptıklarından pişman olan Demir ise kızının götürülmesini engellemek için aracın peşinden koşarak durdurdu. Gözyaşları içinde olan Öykü babasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baba kızın kavuşma sahnesi ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

KIZIM'DA ÖYKÜ VE DEMİR'İN KAVUŞMA SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kızım dizisindeki Öykü ve Demir'in duygusal kavuşma sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Kızım için yapılan yorumlardan bazıları: