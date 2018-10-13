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Kızım dizisinde Öykü ve Demir'in ağlatan kavuşma sahnesi! 'Ben Öykü'nün babasıyım' Kızım 4. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2018 01:56 | Son Güncelleme

TV8'de Cuma akşamı 4. yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızım'ın finalindeki kavuşma sahnesi seyirciyi ağlattı. Kızım'ın son bölüm final sahnesinde kızı Öykü'nün yetiştirme yurduna götürüldüğünü öğrenen Demir büyük bir pişmanlık yaşadı ve Öykü'yü götüren aracın peşinden koşarak durdurdu. En umutsuz anında babası Demir'i karşısında gören Öykü gözyaşlarıyla ona sarıldı. Demir ise kim olduğunu soran görevlilere 'Ben Öykü'nün babasıyım' yanıtını verdi. Kızım bu sahneyle sosyal medyaya da damga vurdu.

Kızım dizisinde Öykü ve Demir'in ağlatan kavuşma sahnesi! 'Ben Öykü'nün babasıyım' Kızım 4. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', yeni bölümüyle 12 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Kızım dizisi son bölümde Demir, bir yandan yanlış tabloyu verdiği kişilerden kaçarken, diğer yandan ise dostu Uğur'u hapse yolladı. Uğur'un evden çaldığı tabloyu geri almak isteyen Demir, Candan'a yakalandı. Uğur'un hırsız olduğunu ve tabloyu almak istediğini söyleyerek kendisini kurtaran Demir, Uğur'un ise hapse girmesiyle perişan oldu. Diğer yandan ise okul yönetimi Öykü'nün babasının kayıp olduğunu anlayınca yetkililere haber verdi. Sosyal Hizmetler yetkileri ise Öykü'yü alarak yurda götürmek için yola çıktı. Yaptıklarından pişman olan Demir ise kızının götürülmesini engellemek için aracın peşinden koşarak durdurdu. Gözyaşları içinde olan Öykü babasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baba kızın kavuşma sahnesi ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

KIZIM'DA ÖYKÜ VE DEMİR'İN KAVUŞMA SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Kızım dizisindeki Öykü ve Demir'in duygusal kavuşma sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Kızım için yapılan yorumlardan bazıları:

  • Ağlattınız ???? Özellikle sen Beren Gökyıldız; yaşıtlarını geçtim aynı zamanda yetişkin oyunculara(!) oyunculuk dersi verecek bir yetenek olduğunu farkındasın değil mi? ????

  • Bir sahne ancak bu kadar etkileyebilirdi, gerçekten harikasınız

  • "ben öykü'nün babasıyım!"

  • Beni çok mutlu eden bir cümle oldu. Özellikle demir'in ağzından duymak

  • Kalbimi şurada bıraktım. Oyuncuların hepsi mi mükemmel olur? Herkes mi karakterine bu kadar güzel bürünebilir? Muhteşemsiniz!

  • Resmen ağladım bende annesiz babasız çocuk yuvalarinda gecti ömrüm aALLAH kimseyi annesiz babasız birakmasın
    KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Demir, Uğur'un başına açtığı büyük beladan kurtulmak için büyük riskler alacağı bir tercih yapar. Seçtiği yolun, Öykü ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceğini ve vicdanını ne kadar rahatsız edeceğini düşünecek kadar vakti olmamıştır.

    Cemal intikam planına Öykü'yü dahil etmekte gecikmemiş ve Öykü'nün karşısına çıkmıştır. Öykü ve Cemal karşılaşması beklenmedik sonuçlar doğuracakken, Demir bu hamleden haberdar olacak mıdır? Demir, Öykü'nün teyzesine ulaşmak için başını derde sokacak seçimler yapar ve gizemli teyzenin karşına çıkar. Tüm bunlar olurken, Demir'in yaptığı hatalar Öykü'yü sonsuza kadar kaybetmesine yol açacak sonuçları karşısına çıkarmıştır ve Demir hazırlıksızdır.

KIZIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.


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