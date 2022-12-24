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  4. Kızına rakip oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e Yıldız Tilbe şarkısı! Gelinlik giyip...

Kızına rakip oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e Yıldız Tilbe şarkısı! Gelinlik giyip...

24.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havva Öztel, Unutamazsın Beni'yi yeniden yorumladı. Öztel, klipte gelinlik giydi. Klipteki gelinliği ise kızı Ayça Tilki annesi için özel olarak Amerika’dan getirdi.

Kızına rakip oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e Yıldız Tilbe şarkısı! Gelinlik giyip...

Müziğe hızlı bir giriş yaparak son yayınladığı Seni Kalbimden Kovdum ile dikkatleri üzerine çeken Havva Öztel, Unutamazsın Beni'yi yeniden yorumladı. Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan teklinin modern soundlarla yeniden düzenlemesini ise Efe Can üstlendi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel göğüs dekolteli poz verdi!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının tahtını salladı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel yeni şarkısını yayınladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den göbeği açık poz! Görenler,

Bugün doğum günü olan ve 44 yaşına basan Havva Öztel dün yeni şarkısını görücüye çıkardı. Yıldız Tilbe'nin "Unutamazsın Beni" şarkısını yorumlayan Havva Öztel klibinde gelinlik giydi.
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Güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Havva Öztel'e destek mesajları yağarken çiçeği burnunda şarkıcı yanında olan herkese sosyal medyadan teşekkür etti.
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Öte yandan doğum günü olan Havva Öztel kızı Ayça'nın kutlamasını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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