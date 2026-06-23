Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finali yapmasıyla birlikte dizi oyuncuları tatile çıktı. Bu isimlerden biri de Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu.

Zeynep Atılgan'ın dizideki rol arkadaşı Ali Öner ile tatilde görüntülenmesi magazin manşetlerini uzun süre salladı.

Zeynep Atılgan şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Göğüs dekolteli renkli takımıyla peş peşe pozlar veren Atılgan tatil kareleriyle beğeni topladı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'güzelim', 'harika görünüyorsun', 'şimdiden özledik', 'tatlı kız', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.