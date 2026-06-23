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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Atılgan'ın dizideki rol arkadaşı Ali Öner ile tatilde görüntülenmesi büyük ses getirdi. Ünlü oyuncu son pozlarıyla yine dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finali yapmasıyla birlikte dizi oyuncuları tatile çıktı. Bu isimlerden biri de Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde 1

Zeynep Atılgan'ın dizideki rol arkadaşı Ali Öner ile tatilde görüntülenmesi magazin manşetlerini uzun süre salladı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde 2

Zeynep Atılgan şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Göğüs dekolteli renkli takımıyla peş peşe pozlar veren Atılgan tatil kareleriyle beğeni topladı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'güzelim', 'harika görünüyorsun', 'şimdiden özledik', 'tatlı kız', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan sezonun yorgunluğunu böyle atıyor! Tatil pozları gündemde 4

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Taşacak Bu Deniz Zeynep Atılgan
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