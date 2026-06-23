House of the Dragon 3. sezonda tepki çeken öpüşme sahnesi! "Kusmak istedim"

House of the Dragon dizisinin yıldızı Ewan Mitchell, üçüncü sezonun ilk bölümünde annesini öptüğü tartışmalı sahne hakkında konuştu.

Merakla beklenen üçüncü sezonun açılış bölümünde Ewan Mitchell’in canlandırdığı Aemond karakteri, annesi Alicent Hightower’ı canlandıran Olivia Cooke ile gergin bir konuşma sırasında öpüştü. Sahne, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

People dergisine konuşan Mitchell, sahne için, “İnsanın ağzının içinde kusma isteği uyandıran bir an gibi. Evet, oldukça şok edici” ifadelerini kullandı.

"SİNDİRMESİ ZOR BİR DURUM"

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Annenizi dudaktan öpmek, özellikle de bu şekilde, sindirmesi zor bir durum. İlk bölümde gördüğünüz şey aslında çarpık bir sevgi anlayışı. Aemond büyürken annesinden ve ailesinden yeterince sevgi görmediğini hissetti. Bir çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için koşulsuz sevgiye ihtiyacı vardır. Aemond bunu hiç yaşamadığı için sevgiye dair algısı bozulmuş durumda ve sevgisini çok tuhaf şekillerde gösteriyor.”

Tartışmalara rağmen Mitchell, bu sahnenin karakteri farklı bir açıdan göstermek için büyük bir fırsat olduğunu da söyledi. Ayrıca Olivia Cooke ile çalışmayı “usta dersi” olarak nitelendirdi.

SEYİRCİLERDEN YORUM YAĞDI

Olivia Cooke da çekimlerin kendileri için oldukça garip geçtiğini söyledi. Oyuncu, sahnenin “Oidipus kompleksi çağrışımları taşıdığını” ve Alicent’in oğlunun ne kadar tehlikeli biri olduğunu bildiği için büyük bir tedirginlik yaşadığını anlattı.

Tartışmalı öpücük sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. Bir izleyici, “Televizyonda gördüğüm en rahatsız edici öpücük sahnesiydi” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise “Gözlerime inanamadım, sahneyi üç kez geri sardım” ifadelerini kullandı.