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Kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadını bıçakla ağır yaraladı

14.01.2021 22:59 | Son Güncelleme:
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Kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadını bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı damadını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta yaşayan Duygu K, eşiyle tartışmasının ardından durumu ailesine haber verdi. Kızının evinin önüne gelen baba Erdem Ç, damadı Mesut K. ile karşılaştı.

Kavgaya dönüşen tartışma sonucu Erdem Ç, damadı Mesut K'yi başı ve boynundan iki kez bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Zanlı Erdem Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle geldiği olay yerinde bıçağı damadı Mesut K'nin elinden kavga sırasında aldığını iddia ettiği öğrenildi.

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