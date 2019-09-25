Mynet Trend

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babanın akıl sağlığının araştırılmasına karar verildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 25.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kızı Yasemin Soydemir'i 14 yerinden bıçaklayıp başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in akıl sağlığının araştırılmasına karar verdi.

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babanın akıl sağlığının araştırılmasına karar verildi

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BENİ BIÇAKLAYIP, BAŞIMDA SİGARA İÇTİ'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yasemin Soydemir verdiği ifadesinde, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarıya çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum ve arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğinden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım ve 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup sigara içti" dedi.

'AMACIM KIZIMI KORKUTMAKTI'

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Mehmet Adnan Soydemir'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen beni dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim, uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Balkondan düşüp demirliklere saplandı! Herkes seferber olduBalkondan düşüp demirliklere saplandı! Herkes seferber oldu
Bu okulda artık zil çalmayacakBu okulda artık zil çalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa akıl sağlığı bıçaklama bursa 13'üncü ağır ceza mahkemesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da evinin balkonundan düşüp demirliklere saplanan kedi kurtarıldı

Balkondan düşüp demirliklere saplandı! Herkes seferber oldu

Emet Ashaboğlu Ortaokulu’nda artık zil çlamyacak

Bu okulda artık zil çalmayacak

Doktor kıyafetli polisler tarafından hastanede suçüstü yakalandı

Doktor kıyafetli polisler tarafından hastanede suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu

Korkutan görüntü! AFAD devreye girdi

İzmit'te fuhuş operasyonu

İzmit'te fuhuş operasyonu!

Yozgat'ta elma ağacı çiçek açtı

'Hayatımda ilk kez gördüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.