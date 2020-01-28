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  4. Kızını GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

Kızını GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

İZMİR HABERLERİ  | 28.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kızını GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

İZMİR (AA) - Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için aracına GPS cihazı yerleştirip takip ettiği doktor kızını öldüren Mustafa Ali Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz boşandı.

İzmir 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Gülden Yılmaz'ın avukatı, mevcut delillerin toplandığını belirterek, "Davalı koca müşterek çocuğunu canavarca öldürmüştür. Tarafların bir araya gelmesi mümkün değildir. Evlilik birliği ortadan kalkmıştır. Tarafların ivedilikle boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Pınar Melli de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını dile getirerek, boşanmaya karar verilmesini talep etti.

Hakim, davanın kabulüne ve tarafların boşanmasına karar verdi.

- Olay

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında 27 Haziran'da Mustafa Ali Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşinin adresini belirlemek amacıyla, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla takip ettiği kızı Gülnur Yılmaz'ın (28) otomobilini, aracıyla çarparak durdurmuştu. Yılmaz, ardından kızını tabancayla öldürmüştü.

Eşi ve kızının, Yılmaz'dan saklanmak için sık sık adres değiştirdiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Mahkemesi Boşanma Cinayet Dava

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