Kızının iniltisine uyanan anne ailesini "sessiz katil"den kurtardı

Eşi Mehmet ile evdeki annesinin de baygınlık geçirip zehirlendiğini anlayan Oğuz, hemen evin cam ve kapılarını açıp 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Mine Oğuz, evlerindeki sobaya akşam kömür atıp uyudu. İlerleyen saatlerde 17 yaşındaki kızı Ayşenur'un iniltisine uyanan ve çocukların odasına giden anne Oğuz, çocukları Emin, Sefa ve Ayşenur'u baygın halde gördü.

Gece etkili olan fırtına yüzünden soba bacasının dumanı çekmemesi nedeniyle eve sızan karbonmonoksit gazından ailecek zehirlendiklerini ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Kızım konuşamıyordu, inlemesine uyandım. İniltisini duymasaydım, uyanmasaydım, Allah korusun ölebilirdik. Evdekilerin hepsini baygın görünce o an ne yapacağımı şaşırdım. Çocukların odasına gittiğimde iki oğlum ve kızım, eşim ile annem baygındı. Hemen 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedim, evin camlarını açıp aileyi uyandırmaya çalıştım. Soba kullananlar rüzgarlı havalarda çok dikkat etsin. 27 yıllık evliyim ve ilk defa böyle olay başıma geliyor."

- Hayati tehlikeyi atlattılar

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman Koçak da Oğuz ailesinin, hastaneye getirildiklerinde bilinçlerinin kapalı olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu ifade ederek, "Aileyi hemen hastanemizin bünyesindeki hiperbarik oksijen tedavisine aldık ve uyguladığımız tedavilerle hayati tehlikeyi atlattılar." dedi.