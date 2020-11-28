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Kızıyla silahlı saldırıya uğrayan baba, sanıklara verilen hapis cezasından memnun

MERSİN HABERLERİ  | 28.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kızıyla silahlı saldırıya uğrayan baba, sanıklara verilen hapis cezasından memnun

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolda yürüdükleri sırada 4 yaşındaki kızıyla silahlı saldırıya uğrayan baba, 2 sanığa verilen hapis cezasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Köse, AA muhabirine, geçen yıl 29 Kasım'da 4 yaşındaki kızıyla yolda yürürken tüfekle açılan ateş sonucu yaralandıklarını belirtti.

Saldırganları tanımadığını ifade eden Köse, "Kızımı kreşten aldıktan sonra eşimin iş yerine gitmek için yürümeye başladık. Aniden bir patlama sesi duydum ve bacağımda yanma hissettim. Kızımın vücuduna da saçma isabet ettiğini ve kan aktığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldık." dedi.

Olayın zanlıları Ü.M.Ç. ile A.D.K'nin tutuklandıklarını ve yargılandıkları Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün verilen kararla hapis cezasına çarptırıldıklarını anlatan Köse, "Ü.M.Ç'nin ben ve kızımı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 28 yıl, diğer sanığın da 22 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldığını öğrendik. Türk adaletine teşekkür ediyoruz, sanıkların hak ettikleri cezayı almalarından dolayı buruk da olsa sevinç yaşadık." dedi.

Köse, olayın izlerini unutmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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