YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, "Anavatan Türkiye'mizin, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, küresel bir güç olma yolundaki ilerleyişine önemli bir kamusal medya iletişim görevi üstlenmiş Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA’nın yıllar içerisinde elde ettiği teknolojik altyapısı ve çoklu dilde haber, özel haber, videolu görsel ve infografiklerle çağdaş kamu yayıncılığını en iyi şekilde yerine getirdiğini işaret eden Sucuoğlu, AA’nın KKTC'deki görev ve sorumluluğu içerisinde, TAK ve BRT ile altyapı ve insan kaynaklarının gelişimi için daha çok iş birliği yapmasını gönülden arzuladığını vurguladı.

102. yaşında Anadolu Ajansına nice büyük başarılar dileyen Sucuoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok bölgesi ile kurduğu iletişim ağında, KKTC'ye tarihi ve insani bağlarımız gereği ayrı bir değer verdiğine inandığımız Anadolu Ajansının, Kıbrıs Türk halkının da sesini dünyaya duyurmasındaki katkısı yadsınamaz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİİSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Ankara Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.