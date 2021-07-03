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KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Konya'yı gezdi

03.07.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Konya'yı gezdi

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyetin Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduğunu anımsattı.

Dostluk gruplarının ilişkilerini güçlendirilmesi adına Konya ziyaretinin önemine işaret eden Erdem, "Konya'da özel bir program yaptık. Mevlana Müzesi, Panorama Konya Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyaret ettik. Programın geri kalanında Kelebekler Vadisi, Sille ve kentin güzel mekanlarında ziyaretlerimize devam edeceğiz. Akşam da sema törenini izledikten sonra misafirlerimizi Ankara'ya götüreceğiz." diye konuştu.

Erdem, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyeti misafir etmenin onurunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Altuğra ise grupların sıcak ilişkilerini canlı tutmanın getirdiği heyecanla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Türkiye'den parlamenterleri Kıbrıs'ta ağırladıklarını anımsatan Altuğra, şunları kaydetti:

"Çok güzel anılarla vedalaşmıştık. Şimdi anavatan Türkiye'deyiz. Bir dizi temaslarda bulunduk. Meclis Başkanımızı ve bazı bakanlarımızı ziyaret ettik. Bakan yardımcılarıyla ve komisyon başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk. Her iki ülkenin yararına olacak şekilde yatırımlara hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarıya ulaşmada inancımız, parlamentolar arası dostluk gruplarının itici güç olacağını ifade ettik. KKTC için tanıtım çok önemli."

Altuğra, Konya'nın atalarının memleketi olduğuna işaret ederek, "Konya'ya geldiğimizde, 'ait olduğumuz ile geldik' diye hissediyoruz. Bunun duygusunu yaşıyoruz. Harika bir gezi programı geçirdik. Misafirperveliği ve kucaklayıcı yaklaşımı için Konyalılara çok teşekkür ederiz." dedi.

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