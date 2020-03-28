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KKTC'den gelen 141 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KARAMAN HABERLERİ  | 28.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

KKTC'den gelen 141 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

KKTC'den "Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanı'na gelen 141 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde kente getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda ayrılan odalara alındı.

Polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı, otobüslerdeki görevliler ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven takması dikkati çekti.

Sabah saatlerinde yurdun tamamen boşaltılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman KKTC koronavirüs

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