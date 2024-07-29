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Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

29.07.2024 18:13
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin’i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

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İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

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Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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