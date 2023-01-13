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Klima tamiri kavgası bir aileyi perişan etti

13.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da klima tamiri nedeniyle çıkan kavgada öldürülen İbrahim Koğa’nın eşi de engelli kalınca aile 4 çocukla perişan oldu.

Klima tamiri kavgası bir aileyi perişan etti

Kocası ölen ve 4 çocuğu bulunan Hayat Koğa, ”Bir klima yüzünden ailem perişan oldu ben yatalak kaldım” diyerek gözyaşı döktü.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde 19 Ocak 2022’de meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Koğa (45) evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat T’yi çağırdı. Eve gelen Murat T’nin (28) tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa ise Murat T’ye "Klimamdan malzeme çalmışsın" diye tepki gösterdi.

Olaydan bir gün sonra Murat T., kebap yemek için İbrahim Koğa’nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışmaya başlayan Murat T., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa’nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa’nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı Murat T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne, Şehmuzcan Koğa’yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat T.’yi evine yapılan baskında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanık Murat T. ise müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.

Olaydan sonra diz kapağından yaralandığı için yatalak kalan Hayat Koğa, bir klima yüzünden hayatlarının karardığını belirterek, “Her şey bir klimayla başladı. Klima tamir ettirmek istedik ancak tamirci kocamı öldürdü, beni sakat bıraktı çocuklarımı yaraladı. Şimdi kocam yok ben yatalak kaldım. Bütün ailem perişan oldu. 4 çocukla başbaşa kaldım. Evde çalışanım yok. Çok perişan olduk. Klimacı bizim hayatımızı bitirdi. Şimdi mahkemede bir de bizi suçluyor. Ben onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Maddi olarak çok zor durumdayız” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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