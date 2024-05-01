Klişe nasıl yazılır? Klişe mi kılişe mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem gün içerisindeki konuşmalarda hem de yazılı iletişim esnasında pek çok sözcük kullanır. Klişe sözcüğü de günümüzde sıklıkla karşılaşılan sözcüklerden biridir. Klişe sözcüğü dilimize Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Yabancı kökenli kelimelerin yazım şekillerinde birçok insanın imla hatası yaptığı görülür. Bunun nedeni yabancı sözcüklerin Türkçe ağız ve harf yapısına aykırı olmalarıdır. İmla hatalarını gidermek ve Türkçeyi kurallara uygun bir şekilde kullanabilmek için TDK yazım kılavuzlarından yararlanmak önemlidir.

Klişe nasıl yazılır?

Klişe sözcüğü ile hayatın birçok alanında gerçekleştirilen iletişimlerde karşılaşılmaktadır. Resmî yazışmalarda ve gündelik sohbetlerde duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde aktarabilmek için Türkçenin doğru kullanımı son derece önemlidir. Bu kapsamda klişe yazımı en çok araştırılan konulardan biridir. Klişe kelimesinin yazılışında imla hatası yapılmasının nedenlerinden biri sözcüğün söylendiği gibi yazılmasıdır.

İmla hatalarını düzeltmek için yazım kılavuzlarından yararlanılmaktadır. Yazım kılavuzları arasında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlüğü birincil kaynak niteliğindedir. TDK sözlükleri içerisinden kelimelerin yazım şekilleri ve anlamları kolaylıkla öğrenilebilir. Bu sözlüğe göre klişe TDK yazımı “klişe” biçiminde olmalıdır.

Klişe doğru yazılışı

Klişe sözcüğü genellikle basmakalıp olan durumları ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime pek çok kişi tarafından genellikle “kılişe” biçiminde yazılmaktadır. Bu noktada kelimenin klişe mi kılişe mi biçiminde yazılması gerektiği sorgulanmaktadır. Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde bulunan sözlüğe göre bu kelimenin doğru yazım biçimi her zaman “klişe” şeklinde olmalıdır.

Bu sözcüğün söyleniş biçiminde bulunan “ı” harfinin yazı dilindeki kullanımı yanlıştır. Sözcüğün orijinalinde “ı” harfi bulunmamaktadır. Bu nedenle klişe sözcüğü daima klişe biçiminde yazılarak ifade edilmelidir. Türkçenin hem anlamlı hem de doğru bir şekilde kullanılabilmesi için sözcüklerin yazımından emin olunması son derece önemli bir konudur. Bu bilgiler ışığında klişe doğru yazım biçimi aşağıdaki gibidir:

Kılişe (Hatalı kullanım)

Klişe (Doğru kullanım)





