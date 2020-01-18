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  4. "Klopp bana Salah'tan iyi olduğumu söyledi"

"Klopp bana Salah'tan iyi olduğumu söyledi"

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Mısırlı eski yıldız futbolcu Muhammed Zidane, Dortmund'dan hocası Klopp'un kendisine Salah'tan 100 kat daha iyi olduğunu ancak Salah kadar profesyonel olmadığını söylediğini açıkladı.

"Klopp bana Salah'tan iyi olduğumu söyledi"

Mısır'ın eski golcülerinden Muhammed Zidan, Dortmund'da beraber çalıştığı hocası Jürgen Klopp'un kendisine Salah'tan daha iyi olduğunu ancak onun kadar profesyonel olmadığını söylediğini açıkladı.

Zidan, Dortmund dönemlerinde çok iyi anlaştığını ve hala görüştüklerini söylediği Klopp'un kendisine Muhammed Salah ile ilgili itiraf yaptığını anlattı. Zidan açıklamasında, "Benim Salah'tan 100 kat daha iyi olduğumu ama Salah kadar asla iyi bir profesyonel olamadığımı bana anlattı. Salah'ın seviyesine ulaşabilmem için onun kadar düzenli olmam gerekiyordu. Salah benden daha profesyonel ve Ronaldo - Messi gibi futbola adanmış bir hali var. O Liverpool'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." sözlerini kullandı.

Zidan, Danimarka ekibi Midtylland'de yetenekleriyle göz doldurduktan sonra Bundesliga'ya adım atmıştı. Burada yetenekleri konusunda göklere çıkarılmasına rağmen istikrarsız oyunu sebebiyle oldukça eleştiriliyordu.

Zidan 2005'ten 2012'ye kadar kaldığı Almanya'da 155 maçta 47 gol 17 asist yapmıştı.

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Jurgen Klopp mohamed salah muhammed zidan açıklama itiraf

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