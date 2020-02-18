SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Klopp'tan Simeone yorumu: Onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım!

Klopp'tan Simeone yorumu: Onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.02.2020 22:51 | Son Güncelleme

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda karşılaşacakları Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone hakkında konuştu.

Klopp'tan Simeone yorumu: Onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Klopp, Simeone'nin takımlarının her zaman zorlayıcı olduğunu söyleyerek Arjantinli teknik adamın her zaman 'zorlayıcı' olduğunu söyledi. Klopp, saha kenarından kendisine hareketli dendiğini ancak Simeone'nin kendisinden daha heyecanlı olduğunu söylediği ve salonda gülüşmelere neden olan açıklamasında, "Herkes bana saha kenarında çok duygusal hareketler yaptığımı söylüyor. Bu konuda benim seviyem 4 ise Simeone'ninki 12. Ben onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım" sözlerini kullandı.

Klopp ayrıca maçın çok zorlu geçeceğini, Simeone'nin dünya klasında bir hoca olduğunu ifade etti.

"TRENT BİR GÜN BALLON D'OR'U ALIR MI BİLEMİYORUM"

Sağ bek denince dünyada akla ilk gelen isimlerden Brezilyalı efsane Cafu, Trent Alexander-Arnold'un müthiş performansına geçtiğimiz gün övgü dolu sözler sarf etmiş ve "Trent Ballon D'Or'u almaya kesinlikle hak kazandı." sözlerini kullanmıştı. Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Cafu gibi bir sağ bek Trent için Ballon D'Or'u kazanması gerektiğini söylüyor. Trent'e daha fazla hayran olamazdım. Trent'in büyük potansiyeli var ama Trent Ballon d'Or'u kazanabilir mi, bununla ilgili hiç bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Hamit Altıntop kura çekimine damga vurduHamit Altıntop kura çekimine damga vurdu
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jurgen Klopp diego simeone Şampiyonlar Ligi liverpool atletico madrid

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klopp'tan Simeone yorumu: Onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım!

Klopp'tan ilginç Simeone yorumu!

Şampiyonlar Ligi'ne "İstanbul" temalı top

Devler Ligi'ne "İstanbul" temalı top

Cüneyt Çakır, Tottenham-Leipzig maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a dev maç

Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi kura çekimine damga vurdu

Hamit Altıntop kura çekimine damga vurdu

Bayern Münih Devler Ligi tarihine geçti!

Bayern Münih Devler Ligi tarihine geçti!

Maç bitti ortalık karıştı! Ronaldo'dan sert tepki

Maç bitti ortalık karıştı! Ronaldo'dan sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.