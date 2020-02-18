Klopp'tan Simeone yorumu: Onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Klopp, Simeone'nin takımlarının her zaman zorlayıcı olduğunu söyleyerek Arjantinli teknik adamın her zaman 'zorlayıcı' olduğunu söyledi. Klopp, saha kenarından kendisine hareketli dendiğini ancak Simeone'nin kendisinden daha heyecanlı olduğunu söylediği ve salonda gülüşmelere neden olan açıklamasında, "Herkes bana saha kenarında çok duygusal hareketler yaptığımı söylüyor. Bu konuda benim seviyem 4 ise Simeone'ninki 12. Ben onun yanında anaokulu polisi gibi kalırım" sözlerini kullandı.

Klopp ayrıca maçın çok zorlu geçeceğini, Simeone'nin dünya klasında bir hoca olduğunu ifade etti.

"TRENT BİR GÜN BALLON D'OR'U ALIR MI BİLEMİYORUM"

Sağ bek denince dünyada akla ilk gelen isimlerden Brezilyalı efsane Cafu, Trent Alexander-Arnold'un müthiş performansına geçtiğimiz gün övgü dolu sözler sarf etmiş ve "Trent Ballon D'Or'u almaya kesinlikle hak kazandı." sözlerini kullanmıştı. Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Cafu gibi bir sağ bek Trent için Ballon D'Or'u kazanması gerektiğini söylüyor. Trent'e daha fazla hayran olamazdım. Trent'in büyük potansiyeli var ama Trent Ballon d'Or'u kazanabilir mi, bununla ilgili hiç bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

