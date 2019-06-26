Klozete atılan Japon balığının son hali hayrete düşürdü

Paylaşıma dev balığı iki eliyle tutan görevli Marcus Rostens'la fotoğrafını ekleyen BNW sözcüsü, "Japon balıkları, havzamızda bir yıl boyunca hayatta kalabilir ve yerli balıkların yaşam alanlarını tahrip edebilir. Bilim insanları, büyük gollerde ön milyonlarca japon balığının yaşadığını tahmin ediyor. Eğer evcil hayvanınıza bakamıyorsanız, onu tuvalete atmak veya salıvermek yerine, lütfen evcil hayvan dükkanına geri verin" dedi. Balığın görüntüsünün birkaç yıllık olduğu düşünülüyor. BNW fotoğrafı, toplumu balıkları tuvalete atmanın tehlikeleri karşısında eğitmek için sosyal medyada paylaştı.

Balık nehri koruyan Buffalo Niagara Waterkeeper (BNW) adında kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından nehrin Kara Kaya Kanalı'nda yakalandı. Organizasyon, bir Facebook paylaşımı ile "İşte bu yüzden balığınızı tuvalete atıp sifonu çekmemelisiniz" uyarısında bulundu.

Kuzey Amerika'ya ait yerli türlerden olmayan japon balıklarını avlayacak doğal bir yırtıcı hayvan bulunmuyor. Bu da yerli türlere karşı üstünlük sağlamalarına sebep oluyor. Bir BNW temsilcisi, Live Science'a yaptığı açıklamada "Büyük Goller'in doğal sakinlerinden olmayan bu istilacı türler, tıpkı bu japon balığı gibi, yerli vahşi yaşam popülasyonlarının ve habitatlarının sağlığı için sürekli bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Sazan ailesinin bir parçası olan japon balıkları, genellikle yalnızca 2,5 ila 5 santimetre uzunluğa ulaşırlar, ancak vahşi doğada 30 ila 35 santimetreye kadar büyüyebilirler. Bir japon balığının ortalama yaşam süresi 20 yıl olsa da, akvaryumlarda yaşayanlar nadiren o kadar uzun süre hayatta kalıyor.

