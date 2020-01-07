YURTHABER
  4. KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa

KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa

KARAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Basketbol ve Kadın Voleybol takımları aralık ayında katıldıkları turnuvalardan kupayla döndü.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 09-13 Aralık 2019 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Voleybol Turnuvası 2.

KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Basketbol ve Kadın Voleybol takımları aralık ayında katıldıkları turnuvalardan kupayla döndü.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 09-13 Aralık 2019 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Voleybol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından ikincilik ve 16-20 Aralık 2019 tarihlerinde Niğde’de düzenlenen Basketbol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından üçüncülükle dönen KMÜ takımları, elde ettikleri başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti. BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Recep Soslu eşliğinde Rektör Akgül’e ziyaret gerçekleştiren takım kaptanları, turnuva hakkında Rektör Akgül’e bilgi vererek mutluluklarını paylaştı.
Başarılarından dolayı takımları kutlayan Rektör Akgül, “Başta turnuvada ter döken sporcularımız olmak üzere takım antrenörlerimiz ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, KMÜ ailesi adına başarılarının devamını diliyorum” dedi.

KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
AK Parti’den darp edilen otel işletmecisine gençmiş olsun ziyaretiAK Parti’den darp edilen otel işletmecisine gençmiş olsun ziyareti
Başkan Kulak: ”Muhtarlar bizim için çok önemlidir”Başkan Kulak: ”Muhtarlar bizim için çok önemlidir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Karaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
12:58
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Karaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Kavas Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da Anıldı

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da Anıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.