KMÜ, TÜBİTAK projelerine hız kazandırdı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla yükseköğretim camiasında her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırıyor.

KMÜ’nün kuruluşundan itibaren başlayan bilimsel çalışmalar TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. Günümüze kadar 48 adet TÜBİTAK projesine imza atan KMÜ’de, bu projelerin 26’sı 2007-2017 yıllarını kapsayan kuruluş döneminde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün rektör olarak görevi devraldığı dönemden itibaren ise bilimsel çalışmalar hız kazanarak 2017’den günümüze kadar 22 adet TÜBİTAK projesi başlatıldı. Bu projelerden 6’sı sonuçlanırken 12’si halen yürürlükte ve 4’ünün de sonuç raporu kabul edildi. Üniversitenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen 48 projenin 30’u Mühendislik Fakültesi ve 15’i Kamil Özdağ Fen Fakültesi bünyesinde yürütülürken diğerleri Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirildi.

“KMÜ, 150 üniversite içinde 21’inci sırada”

KMÜ, yapılan bilimsel çalışmaların neticesinde üniversitelerin son beş yıllık TÜBİTAK proje desteği karnesi olarak tabir edilen ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) destekleri sıralamasında da istikrarlı bir başarı örneği sergileyerek ‘Proje Sunma ve Kabul Oranları’nın değerlendirildiği listede 150 üniversite içerisinde 21’nci sıraya yerleşti.

KMÜ’de yürütülen bilimsel araştırmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen bilimsel projelerin sayı ve nitelik bakımından önemli bir düzeyde olduğunu hatırlatarak, “Üniversitemiz kuruluş aşamasındaki ilk on yılında 26 adet TÜBİTAK ve 229 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) projesinin yanı sıra pek çok bilimsel çalışmaya daha imza atmıştır. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren akademik ve fiziki altyapımızı güçlendirmeye ve bilimsel proje sayılarını arttırmaya gayret gösterdik. Nihayet son üç yılda 22 adet TÜBİTAK ve 112 adet BAP olmak üzere pekçok bilimsel proje üniversitemiz bünyesinde başlatılmış olup bunların bir kısmı halen yürütülmektedir. Bu vesileyle ilimiz, ülkemiz ve bilim camiası için son derece önemli olan çok sayıda araştırma ve bilimsel projeye imza atan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

