KMÜ’ye 4 bin 472 yeni öğrenci

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’ye yeni eğitim-öğretim döneminde bin 876’sı lisans, 2 bin 596’sı önlisans olmak üzere toplam 4 bin 472 öğrenci katılacak.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunarak, “Tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de hayatımızın her alanını etkileyen Covid-19 nedeniyle zorlu bir dönem yaşıyoruz. Bu döneme denk gelen sınavlara hazırlık sürecini iyi değerlendirerek bir yükseköğretim kurumuna yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sonuçların kendileri için hayırlı olmasını diliyorum. Süreç henüz bitmiş değil ve üniversitelere yerleşen öğrencilerimiz belki buruk bir sevinç yaşamaktalar. Ancak tedbirli davranırsak bu zor günlerin geride kalarak hep birlikte yüz yüze eğitim yapacağımız dönemlerin en yakın zamanda geleceğine inanıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak yeni eğitim-öğretim dönemimizde aramıza yeni katılacak öğrencilerimizi heyecanla beklerken şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyor ve sağlıklı, başarılı bir eğitim-öğretim hayatı temenni ediyorum" dedi.

Rektör Akgül ayrıca, KMÜ’nün yüzde 95’in üzerinde bir dolulukla iyi bir orana ulaştığını vurgulayarak özel yetenek sınavlarının bitmesiyle de bu oranın yüzde 96’yı geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Akgül, KMÜ’ye yerleşen öğrencilerin, şehirde ve üniversitede gerek konaklama, gerekse eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlar açısından nitelikli ve konforlu bir öğrenim süreci geçireceklerini belirtti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yerleşen öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden 29 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını online olarak yapıp elektronik kayıt belgelerini alabilecekler.



