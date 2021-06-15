Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yağış sonrası dereden İzmit Körfezi'ne akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte etkili olan yağışın ardından Beyoğlu Deresi'nden akan yağmur suyunun döküldüğü Kavaklı sahilinde denizin rengi değişti.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi izledi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



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