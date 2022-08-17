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KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

17.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

Samsun'da 138 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan KOAH hastası Kaşif Sevinç'in son testi pozitif çıktı.

Özel bir hastanede, KOAH hastası Sevinç'in takibini yapan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Sevinç'in, Kovid-19 salgını çıktığı günden itibaren hastalığı atlatamayacağı endişesi ile test yaptırdığını söyledi.

Özkaya, şöyle devam etti:

"Test yapılmaya başlandığı günden itibaren hemen hemen her gün test yaptırmış. İşin ilginç yanı şu, ilk aşısını yaptırana kadar testleri negatif çıkıyor. Aynı zamanda antikor testi de yaptırıyor. İlk aşısını 2021 yılının Mart ayında oluyor. Aşı olduktan sonra yine Kovid-19 testi ile antikor testi yaptırıyor. Testleri yine negatif çıkarken antikoru da olmadığı ortaya çıkıyor. İkinci Sinovac aşısını olduktan sonra antikorları artıyor. Yani hastalığa yakalanıp antikorları artmıyor, aşıdan sonra antikorları artıyor. O zamana kadar yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri negatif çıkıyor."

İkinci aşısından sonra Sevinç'in Kovid-19'dan, antikorları oluştuğu için korunmaya devam ettiğini öne süren Prof. Dr. Özkaya, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanma korkusu ile testlerine devam ediyor. Hastanın KOAH hastası olduğu için nefes darlığı bulunuyor. Bunun için her fırsatta Kovid-19 testi yaptırma imkanına sahip. Nefes darlığı yüzünden hiçbir doktor sorumluluk almadığı için her seferinde test yaptırabiliyor. 138. kez test yaptırıyor, dünyada bu kadar test yaptıran kimse yok. Aynı zamanda aşının bu kadar etkin olduğunu, yani antikor oluşturduğunu ve salgından koruduğunu da dünyada gösteren tek vaka."

Prof. Dr. Özkaya, hastanın son testinin pozitif olduğunu ancak aşılar sayesinde hastalığı evinde grip gibi geçirdiğini de sözlerine ekledi.

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Samsun koronavirüs kovid-19 test

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