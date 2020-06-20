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Kobe Bryant'a ırkçılık yapıldığı ortaya çıktı

NBA HABERLERİ  | 20.06.2020 19:53 | Son Güncelleme

NBA'in önde gelen takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, bir süre önce kendisine atılan ırkçı bir mektubu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Mektupta yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant'tan da bahsedilmesi dikkat çekti.

Kobe Bryant'a ırkçılık yapıldığı ortaya çıktı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı ırkçı bir mektubu takipçileriyle paylaştı.

Mektubu yayınlayıp yayınlamama konusunda bir süre düşündükten sonra paylaşmanın daha mantıklı olduğuna karar verdiğini söyleyen Buss, zaman zaman bu tarz mektuplar aldığını belirtti.

Joe isimli bir kişiden gelen mektup, birçok hakaretle birlikte sene başında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'la ilgili ırkçı ifadeler de içeriyor.

IRKÇI MEKTUBU "ÖZGÜRLÜK GÜNÜ"NDE PAYLAŞTI

Bu türden mektupları görmezden gelmeye alıştığını söyleyen Buss, artık bunu yapmayacağını söyledi. Ünlü yönetici aynı zamanda mektubu 19 Haziran'da, yani "Juneteenth" gününde paylaştı. Özgürlük günü olarak da tanımlanan Juneteenth, Amerikan Sivil Savaşı sonrası kölelikten kurtulan kişileri anma ve ırkçılık karşıtı bir bayram olarak kutlanıyor.

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