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Kobe Bryant'ın eşi Los Angeles şerifine dava açtı

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Helikopter kazansında hayatınını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Şerif Departmanı'na memurlarının eşi, kızı Gianna ve diğer yedi kişinin hayatını kaybettiği ocak ayındaki helikopter kazasının fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek dava açtı.

Kobe Bryant'ın eşi Los Angeles şerifine dava açtı

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter kazasının basına sızan fotoğrafları nedeniyle Los Angeles ilçe şerifi Alex Villanueva'ya dava açtı.

Ocak ayındaki kazadan sonra yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının paylaşıldığı haberler ortaya çıktı. Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açıldı.

FOTOĞRAF: AA

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