Kobe Bryant'ın eşi Los Angeles şerifine dava açtı

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter kazasının basına sızan fotoğrafları nedeniyle Los Angeles ilçe şerifi Alex Villanueva'ya dava açtı.

Ocak ayındaki kazadan sonra yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının paylaşıldığı haberler ortaya çıktı. Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açıldı.

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