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Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazası sırasındaki ses kayıtları ortaya çıktı

NBA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 26 Ocak'ta hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria'nın hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı.

Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazası sırasındaki ses kayıtları ortaya çıktı

Kobe ve Gigi dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı belirtildi.

Paylaşılan kayıtta görgü tanığı, "Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar" ifadelerini kullandı.

"HELİKOPTER DAĞA ÇARPTI"

Bir başka görgü tanığı ise acı bir şekilde "Helikopter, dağa çarptı. Tam gözümün önünde... Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum" dedi.

CENAZE TÖRENİ HALA YAPILAMADI

Bu arada Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre; Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi. Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi. Coliseum’un yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteli ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasından dolayı bu fikre sıcak bakıldığı kaydedildi.

KOBE ANISINA BIRAKILAN EŞYALAR TOPLANDI

Öte yandan Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne Kobe'nin anısına bırakılan eşyalar toplandı. Bir hafta içinde onbinlerce taraftar 41 yaşında hayatını kaybeden efsane basketbolcuyu anmak için Staples Center önünde toplanmışlardı. Staples Center Başkanı Lee Zeidman ise taraftarların Kobe Bryant anısına salonun önüne 1.353 basketbol topu, 25 bin mum, 5 bin mektup, 500 oyuncak hayvan ve 350 çift ayakkabı bıraktığını açıkladı.

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