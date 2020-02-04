Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazası sırasındaki ses kayıtları ortaya çıktı

Kobe ve Gigi dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı belirtildi.

Paylaşılan kayıtta görgü tanığı, "Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar" ifadelerini kullandı.

"HELİKOPTER DAĞA ÇARPTI"

Bir başka görgü tanığı ise acı bir şekilde "Helikopter, dağa çarptı. Tam gözümün önünde... Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum" dedi.

CENAZE TÖRENİ HALA YAPILAMADI

Bu arada Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre; Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi. Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi. Coliseum’un yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteli ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasından dolayı bu fikre sıcak bakıldığı kaydedildi.