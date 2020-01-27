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Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Lebron James, gözyaşlarına boğuldu

NBA HABERLERİ  | 27.01.2020 09:13 | Son Güncelleme

Lakers'ın yıldızı LeBron James, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kobe'nin son mesajını kendisi için attığı LeBron'un, Los Angeles Lakers'ın takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'nın Calabasas yakınlarında geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte helikopterde bulunan Gianna Maria'nın da babasının yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

SON MESAJINI LEBRON İÇİN ATMIŞTI

Kobe, Twitter hesabından son mesajını Lebron James için atmıştı. O mesajda, “@JingJames oyununu ileriye taşımaya devam ediyor. Kardeşime çok saygı duyuyorum” demişti.

LeBron James’in de Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

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