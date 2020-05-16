Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kendisiyle birlikte helikopter kazasında vefat eden dokuz kişinin otopsi raporu yayınlandı.
26 Ocak'ta Kaliforniya'nın Calabasas kentinde meydana gelen helikopter kazasında, Lakers efsanesi ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetmişti.
Trajik kazadan yaklaşık dört ay sonra, Los Angeles County'nin tıbbi muayene bölümü, adli tıp doktorunun otopsi raporunu yayınladı. İlçe adli tıp görevlisi dokuz kurbanın hepsinin ölümünü kaza olarak kaydetti:
"28 Ocak'ta, dokuz kişinin de ölüm nedeni künt travma olarak belgelendi. Ölüm şekli, kaza olarak belgelendi."
Lakers, 24 Şubat'ta Staples Center'daki kazanın Bryant'lar ve kurbanlar için bir anma töreni düzenlemişti ve Kobe'nin vefatı, askıya alınmadan önce 2019-20 NBA sezonunun ikinci yarısına gölge düşürmüştü. (Sporx)
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