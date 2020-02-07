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Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat’ta

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

ABD’de 26 Ocak tarihinde geçirdiği trajik helikopter kazasında kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişi ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın cenaze töreni 24 Şubat’ta Staples Center'da gerçekleştirilecek.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat’ta

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nin (NBA) resmi internet sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 26 Ocak’ta helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile beraberindeki diğer 7 kişinin anma töreninin 24 Şubat tarihinde Los Angeles’daki Staples Center’da yapılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada düzenlenecek tören için 41 yaşında hayata gözlerini yuman Bryant’ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği Los Angeles şehrindeki Staples Center'da yapılacağı belirtildi. Cenaze tören tarihinin ise Kobe Bryant'ın 24 ve Gianna'nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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