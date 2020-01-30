Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama

Sosyal medya hesabından Kobe ve 4 kızının olduğu fotoğrafı paylaşan Vanessa, "Ben ve kızlarım, bu zor zamanlarımızda bize desteklerini ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ediyoruz. Dualarınız için ayrıca çok teşekkür ederiz, çünkü çok ihtiyacımız var. Çocuklarımın harika babası, aşk dolu kocam Kobe ve sevecen, düşünceli, güzel kızım Gianna'nın ölümünden sonra tamamen mahvolmuş durumdayız "ifadelerini kullandı.
Mesajını "Acımızı tanımlayacak yeterli kelime yok." diye sürdüren Vanessa, "Beni rahatlatan tek şey Kobe ve Gigi'nin onları ne kadar çok sevdiğimizi bilmesi. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Keşke sonsuza kadar beraber olsaydık. Onlar bizden erken alınan çok güzel nimetlerdi" ifadeleriyle duygularını paylaştı.
(AA)
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