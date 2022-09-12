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  4. KOBİDER Genel Başkanı Özgenç'ten KOBİ'lere yönelik kredi hazırlığına ilişkin açıklama:

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç'ten KOBİ'lere yönelik kredi hazırlığına ilişkin açıklama:

12.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hükümetten ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ'lere öncelik verilecek yeni Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kredi hazırlığının yapılması küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun zamandır beklediği bir çalışmaydı. Bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, KOBİ'lere öncelik verilecek yeni Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kredi hazırlığının yapılmasının küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun zamandır beklediği bir çalışma olduğunu ifade ederek, bir an önce hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.

KOBİDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özgenç, hükümetin 50 milyar liralık yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi hazırlığında olduğunun Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulduğunu hatırlattı.

Kredi paketinden, ihracatçı ve imalatçı KOBİ'lerin öncelikli olarak yararlanacak olmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Özgenç, "Ayrıca kredi paketinin 2 parçaya ayrılarak 35 milyar liralık bölümünün işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan firmalara tahsis edilecek olması ile 15 milyar liralık limitinde teminat engeline takıldığı halde üretime ve istihdama devam eden şirketlere tanımlanacak olması kredi sorunu yaşayan KOBİ'lere can suyu olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- "Bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz"

Nurettin Özgenç, kredinin firmanın üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımları için proforma fatura karşılığı satıcılara aktarılacağını, hazırlanan paketle TL kredilerin döviz alımına gitmesinin önlenmesinin amaçlanıyor olmasının suiistimalleri önleyebileceğini belirtti.

KOBİDER olarak 11 yıldan beri KOBİ desteklerine ilişkin suistimalleri önlemek için "murabaha" modeli önerisinde bulunduklarını aktaran Özgenç, şunları kaydetti:

"Bu konudaki talebimizin yıllar sonra hükümet nezdinde karşılılık bulmasından oldukça memnunuz. Zira, suistimalleri kısmen önlemek için 'murabaha' modeli en uygun modellerden biridir. Çünkü işletme sahibinin eline nakit parayı saymak yerine dükkanına, atölyesine veya alacağı hizmetin karşılığı olarak proforma fatura karşılığı para satıcı veya hizmeti veren firmaya ödenmeli. Bu şekilde uygulanması halinde olası suistimallerin önüne geçilebilir. Keza, bankadan kredi almaya gidildiğinde görevlinin 'Parayı nerede kullanacaksınız?' diye sorması gibi banka tarafından firma kontrol edilerek verilen kredinin nerede kullanıldığı araştırılabilir. Çok az sayıda olduğunu düşündüğümüz suistimalciler de böylelikle önlenebilir. Hükümetten ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ'lere öncelik verilecek yeni Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kredi hazırlığının yapılması küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun zamandır beklediği bir çalışmaydı. Bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz."​​​​​​​

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kredi garanti fonu

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