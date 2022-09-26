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Koç Üniversitesi Türkiye'nin EQUIS akreditasyonlu tek üniversitesi olmayı sürdürüyor

26.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı: - "Küresel ve bölgesel ortamdaki tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen EQUIS akreditasyonumuzun beş yıllığına yenilenmiş olması üniversitemizin kalite vurgusunu ve eğitim ve araştırma alanındaki son derece başarılı konumunu açıkça gösteriyor" - Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş: - "EQUIS akreditasyonunun yenilenmesinin, üniversitenin iş modelini doğrulamanın yanı sıra, stratejik olarak uluslararasılaşmaya verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi, yönetim bilimleri ve işletme alanında faaliyet gösteren yükseköğrenim kurumlarının kalite değerlendirmesi ve gelişimi amacıyla oluşturulan Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) tarafından yeniden akredite edildi.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü’nün, yönetim konusunda faaliyet gösteren yüksek öğrenim kurumlarına verilen EQUIS akreditasyonu 5 yıllığına yenilendi.

Dünyanın önde gelen uluslararası kalite değerlendirme, iyileştirme akreditasyonu olan EQUIS’i ilk olarak 2009'da alan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, bu yıl yenilenen akreditasyonla Türkiye’deki ilk ve tek akademik kurum olma özelliğine sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, küresel ve bölgesel ortamdaki tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen EQUIS akreditasyonlarının 5 yıllığına yenilenmiş olmasının üniversitenin kalite vurgusunu, eğitim ve araştırma alanındaki son derece başarılı konumunu açıkça gösterdiğini bildirdi.

Aynı zamanda AMBA ve AACSB akreditasyonları da bulunan Koç Üniversitesi, yenilenen EQUIS akreditasyonuyla birlikte Türkiye’nin "Triple Crown" (Üçlü Akreditasyon) unvanına sahip ilk ve tek akademik kuruluşu olma statüsünü koruyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş da EQUIS akreditasyonunun yenilenmesinin, üniversitenin iş modelini doğrulamanın yanı sıra, stratejik olarak uluslararasılaşmaya verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktığını belirterek, "Hızla değişen ekonomik ortama sürekli olarak uyarlanmış, her zamankinden daha kaliteli, yenilikçi bir öğrenme deneyimine imkan veren yüksek lisans programlarımız, gelecek mezunlarımıza aynı zamanda olağanüstü uluslararası kariyer imkanları sağlamalarına fırsat vermektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD), EQUIS başvurusunda bulunan okulları bağımsız bir akreditasyon kurulu tarafından belli alanlarda uluslararası standartlara göre değerlendirmeye tabi tutuyor. Yönetim, programlar, öğrenciler, öğretim üyeleri, araştırma, uluslararasılaşma, etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi alanları dikkate alan kurul, söz konusu kriterlere sahip olan okullara 3 ya da 5 yıllık EQUIS akreditasyonu veriyor. Dünyada 44 ülkeden, aralarında Koç Üniversitesi’nin de bulunduğu sadece 207 okul EQUIS akreditasyonuna sahip.

Koç Üniversitesi ayrıca Executive MBA programı ile Financial Times sıralamalarına göre Türkiye’de 1., Avrupa’da 30. ve dünyada da 55. sırada yer alıyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm programları ise Times Higher Education sıralamalarında 200-250 bandında bulunuyor.

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