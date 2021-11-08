Koç Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıllık tam akreditasyon aldı

İSTANBUL (AA) - Mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim veren Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) "Kurumsal Akreditasyon Programı" (KAP) kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından 2020 yılı itibarıyla verilen akreditasyonlar için toplam 60 üniversite başvuruda bulundu.

11 üniversitenin değerlendirmeye alındığı program kapsamında yapılan incelemelerde, Koç Üniversitesi 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 5 üniversiteden biri oldu.

Evrensel bilime özgün katkılarda bulunmak amacıyla bünyesinde çok sayıda nitelikli çalışmalar yürütülen Koç Üniversitesi, YÖKAK tarafından KAP'a dahil edildi.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde düzenlenen Koç Üniversitesi Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni'ne YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Prof. Dr. Umran İnan, YÖKAK Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sina Ercan ve Prof. Dr. Aslıhan Nasır ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, salgınla birlikte değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın, yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğinin altını çizdi.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin de bunu esas alarak üniversitenin ek olarak hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmaları gerektiğini belirten Elmas, "Salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığı görülmektedir. Gerek üniversite bazında gerekse program bazında kazandırılamayan yetkinliklerin tespit edilerek üniversiteler açıldığında ek kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla hem devam eden hem de mezun öğrencilere bu yetkinliklerin kazandırılması sağlanmalıdır. Bu gençlere olan sorumluluğumuz gereğidir." ifadelerini kullandı.

- "16 aktif Avrupa Araştırma Konseyi projesinin 7'sine ev sahipliği yapıyoruz"

Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı da üniversite olarak, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim veren, öğretim üyelerinin yaptığı araştırmalar sayesinde yeni bilgi oluşumuna katkı sağlayan, edinilmiş bilgileri toplum yararı için kullanan ve öğrencilerini en üst düzeyde etik, sosyal sorumluluk ve iyi vatandaşlık gibi değerlerle donatan bir mükemmeliyet merkezi olma amacını taşıdıklarını belirtti.

Öncelikle, araştırma üniversitesi olma hedefiyle kurulan, Ar-Ge, eğitim, öğretim ve yönetim sistemleri açısından mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla çalışan üniversitenin yükseköğretimde kalitenin artırılmasını amaçlayan YÖKAK'ın tam akreditasyon programına dahil olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Canlı, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde 25 araştırma merkezi, 5 forum ve 1 destek merkezi bulunuyor. Türkiye'de aktif olarak yürütülen, her biri 1,5 ile 2,5 milyon avro bütçeli, 16 aktif Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesinin 7'sine ev sahipliği yapıyoruz. Bünyemizde bulunan 232 araştırma laboratuvarımızdaki çalışmalarla dünya çapında akademik kurum olma yolculuğumuz kesintisiz sürüyor. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olarak onlara nitelikli eğitim vermek amacıyla 14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu Bursiyerleri programımızda da bugün 982’ye öğrenciye programdan faydalanma imkanı sunuyoruz."

Canlı, üniversitenin gerek lisans gerekse lisansüstü programlarıyla tercih edilen bir üniversite konumunda bulunduğunu aktardı.

2021 yılında ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'den yerleştirilen öğrencilerin yüzdesinin Koç Üniversitesi tarihindeki en yüksek orana ulaştığını vurgulayan Canlı, "Ayrıca Ar-Ge alanında yaptığımız yeni vurgunun etkisiyle doktora öğrenci kabullerinde kayda değer artış yakalamış durumdayız. Bir araştırma üniversitesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar yetiştirerek ve bilimin sınırlarını ilerleterek ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

