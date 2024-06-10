Koç-Yıldırım yayını sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Fenerbahçe, tarihi bir kongreyi geride bıraktı. Ali Koç bir kez daha Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Hararetli geçen seçim dönemi ise televizyondaki canlı yayınla aşılmıştı. Koç-Yıldırım yayını sonrası Acun Ilıcalı sözleri nedeniyle gündem oldu.

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM DİYECEĞİM"

Ali Koç'un listesinde yer alan Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon kanalında, "Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un ekranlardaki buluşmasının ardından sosyal medyada Ilıcalı'nın bu sözleri gündem olmuştu. Ilıcalı Telegol programında bu sözlerle ilgili ilk kez konuşarak şu ifadeleri kullandı;

"AMACIM TAHRİH ETMEKTİ"

Görmüşsünüzdür, sosyal medyada da. Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla canlı yayına çıkarsa 'ben bir şey bilmiyorum' dedi. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar da 'ben bir şey bilmiyorum'u almaya çalıştı. Aslında benim amacım sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine bunu yapamazsın demek karşınızdakini tahrik etmektir. Ben de bunu söyleyerek tahrik ve teşvik etmek istedim. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz. Bence iki başkanın buluşması da gayet iyi oldu.