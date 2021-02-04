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Koca, İzmir'deki selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı

04.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Koca, İzmir'deki selde evinden çıkamayan hastaya, suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonrası, evinden çıkamayan hastaya, beline kadar suya girerek müdahaleye giden hemşirenin videosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, hemşire Ayla Kırs, hastaya müdahalesi sonrası, beline kadar olan suyu güçlükle geçerek kendisini bekleyen ekiplere ulaşıyor.

Ayla Kırs'ın Seferihisar ilçesinde görevli hemşire olduğunu belirten Koca, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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