Kocaeli Adliyesinde davalar elektrik sebebiyle aksadı

Kocaeli Adliyesinde süren elektrik kesintileri, duruşmaların ertelenmesine sebep oldu.

Kent genelinde 17 Ocak’ta başlayan elektrik kesintisi, Kocaeli Adliyesini de etkiledi. Adliyede 3 gündür zaman zaman kesilen elektrikler, duruşmaları ve vatandaşın işlemlerini aksattı. SEGBİS’e bağlanamayan sanıklar, yakınları ve avukatlar ise duruma tepki gösterdi. Elektrik kesintisi yüzünden duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Şehrin belirli yerlerinde elektrik kesintisi devam ederken, vatandaşlarda bu durumdan mağdur olduklarını belirtti.

