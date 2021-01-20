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Kocaeli Adliyesinde davalar elektrik sebebiyle aksadı

20.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Adliyesinde davalar elektrik sebebiyle aksadı

Kocaeli Adliyesinde süren elektrik kesintileri, duruşmaların ertelenmesine sebep oldu.Kent genelinde 17 Ocak’ta başlayan elektrik kesintisi, Kocaeli Adliyesini de etkiledi.

Kocaeli Adliyesinde süren elektrik kesintileri, duruşmaların ertelenmesine sebep oldu.
Kent genelinde 17 Ocak’ta başlayan elektrik kesintisi, Kocaeli Adliyesini de etkiledi. Adliyede 3 gündür zaman zaman kesilen elektrikler, duruşmaları ve vatandaşın işlemlerini aksattı. SEGBİS’e bağlanamayan sanıklar, yakınları ve avukatlar ise duruma tepki gösterdi. Elektrik kesintisi yüzünden duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi.
Şehrin belirli yerlerinde elektrik kesintisi devam ederken, vatandaşlarda bu durumdan mağdur olduklarını belirtti.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:16
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Marmara Eczanesi
Izmit
Anıtpark Eczanesi
Izmit
Gizem Eczanesi
Izmit
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Izmit
Hayat Eczanesi
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