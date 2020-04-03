YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.04.2020 21:59 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi günlük 17 bin maske ile 200 tulum üretiyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 200 kişinin 19 merkezde günlük 17 bin maske ile 200 tulum ürettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem sağlık çalışanlarının hem de personelinin sağlığını korumak için 19 merkezde maske ve tulum üretiyor.

Üretim yapılan yerlerden Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi'ni ziyaret eden Gündoğdu, buradaki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi dahil 19 merkezde, özveri ve fedakarlıkla çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, 200 çalışma arkadaşının günlük 17 bin maske ile 200 tulum ürettiğini aktardı.

Tüm merkezlerdeki dikim işini KO-MEK'in usta öğreticilerinin yaptığına değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Merkezlerimizde maske ve tulum üretiliyor. Yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemiz de İl Sağlık Müdürlüğümüze veriyor. Onlar da sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi maske Tulum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi

Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi

Aslanapa’da gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi

Aslanapa’da gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cağ kebap projesinde imzalar atıldı

Cağ kebap projesinde imzalar atıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:09
İkindi
16:44
Akşam
19:34
Yatsı
20:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Cankatar Eczanesi
Darica
Efe Eczanesi
Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi’ne jet hizmet

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Köyde keçiye ceza!

Köyde keçiye ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.