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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine sucuk ekmek ikram etti

28.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine sucuk ekmek ikram etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, belirli bölgelerde kar yağışının etkili olduğu kentte görev yapan personele sucuk ekmek ikramında bulundu.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, karla mücadele çalışmalarında görev alan ekiplerle bir araya gelen Büyükakın, daha sonra personele sucuk ekmek dağıttı.

Büyükakın, karla mücadele ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediyelerin, zor zamanlardaki çalışmalarıyla imtihan olduğuna işaret eden Büyükakın, "Büyük sıkıntılar yaşarken gerçek belediyecilik kıymeti ortaya çıkar. Tweet atarak, sosyal medyadan paylaşım yaparak, karların temizlenmediğini bütün Türkiye gördü. Yani gerçek belediyeciliğin hizmet belediyeciliği olduğunu, gönülden yapılacak bir iş olduğunu; öyle imaj yaratmaya çalışarak, sosyal medyada gündem olmaya çalışarak sadece algıyla belediyecilik yapılmayacağını bütün Türkiye görmüş oldu." diye konuştu.

Büyükakın, kar yağışının ardından İstanbul'da yaşananların üzücü olduğunu belirterek, "Keşke bunlar yaşanmasıydı. Keşke İstanbul bu sıkıntıyı çekmeseydi. Gerçekten insan üzülüyor ama biraz emek vermek lazım, emek için gayret vermek lazım, fedakar olmak lazım." dedi.

Karla mücadele ekipleri, etkinlikte çalınan müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

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